Em meio à tensão entre Luis Enrique e Mbappé, PSG recebe Metz no Francês

A relação entre o astro do Paris Saint-Germain Kylian Mbappé e o técnico da equipe, Luis Enrique, parece ter se deteriorado desde a partida contra o Borussia Dortmund (1 e 1) e o Metz (14º) vai tentar aproveitar a tensão no clube parisiense na quarta-feira (20), pela 17ª rodada do Campeonato Francês, a última antes do Natal.

Apenas um ano depois de marcar um hat-trick na final da Copa do Mundo do Catar, em que a França foi derrotada nos pênaltis pela Argentina, Mbappé parecia desligado no jogo do último domingo contra o Lille (1 a 1) e quase não esboçou reação após abrir o placar em cobrança de pênalti.

O atacante já parecia bastante chateado há uma semana em Dortmund, apesar da classificação do PSG para as oitavas de final da Liga dos Campeões, manifestando sua insatisfação pelo fato de o time ter se contentado com o empate ao invés de buscar a vitória para ficar com a liderança do grupo.