'Dominação masculina' paira sobre julgamento de chileno acusado de homicídio na França

Vestindo uma túnica preta, o representante do Ministério Público bombardeou Zepeda com perguntas durante duas horas.

"Minhas relações amorosas são relações normais", disse o réu, mais cedo, no início do intenso interrogatório de Manteaux, em uma sala lotada no Palácio da Justiça de Vesoul (leste de França).

Dos alegados "ciúmes", quando vivia com Narumi no Japão, onde ele a conheceu em 2014, às mensagens pedindo-lhe para bloquear amigos do sexo masculino nas redes sociais quando ela já vivia na França, o procurador denunciou "uma caricatura da dominação masculina".

A acusação destacou, em particular, uma mensagem em que Zepeda parece estabelecer cinco condições para salvar o relacionamento: "Você nunca criará problemas, nunca vai se irritar, nunca será má, nunca dirá palavrão, nunca negociará nada".

"Essa conversa surge de uma discussão, quando falamos sobre (...) como consertar algo [o relacionamento] que não está funcionando", havia explicado horas antes a Sylvie Galley, advogada da família de Kurosaki.

"A única coisa que vejo é a honra do macho ferido, a quem foi dito claramente que a relação havia acabado, o que ele não suporta", declarou o procurador, perante uma defesa que pediu ordem em diversas ocasiões.

Os comentários contundentes do representante do Ministério Público provocaram por vezes risos do público presente, aos quais reagiu com irritação: "Por favor, não estamos em um teatro", advertiu.