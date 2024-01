Desbaratada rede de tráfico de cocaína entre Brasil, França e Portugal

A investigação permitiu "colocar em evidência a chegada à França, pelo porto de La Rochelle, antes da atracação do "Great Sea", de outros dois navios vindos do Brasil que também transportavam cocaína, acrescentou Astruc.

A investigação começou em 26 de maio de 2022 em La Rochele, na costa atlântica francesa, depois da descoberta pela alfândega de três fardos contendo 124,28 kg de cocaína em um tanque de água do navio "Great Sea", de bandeira liberiana e que transportava celulose do Brasil, anunciou, em nota, Philippe Astruc, procurador da República de Rennes (oeste), onde a investigação foi realizada pela jurisdição inter-regional especializada (Jirs).

Três pessoas foram postas em prisão provisória na segunda-feira na França e três cidadãos portugueses detidos em Lisboa devem ser entregues à Justiça francesa no âmbito de uma investigação sobre tráfico internacional de cocaína vinda do Brasil, anunciou uma fonte judicial nesta terça-feira (19).

"A gestão logística ocorria em nível europeu, a fim de alimentar os canais de distribuição na França e em Portugal. As mercadorias apreendidas destinavam-se a abastecer o mercado francês", detalhou.

Seis pessoas foram interrogadas em 12 de dezembro, duas em Marselha e uma em Nice (sul), além de três em Lisboa (Portugal).

Um outro suspeito, natural de Marselha e preso por outros crimes, foi retirado do centro de prisão preventiva e posteriormente intimado pelo juiz de instrução.

Segundo o comunicado, as buscas permitiram apreender na casa de um deles, em Marselha, "diversos relógios e carros de luxo, assim como munições para armas de categorias B e C" (que compreendem revólveres, rifles, etc). Em Lisboa, a quantia de 125.000 euros (668.000 reais) em espécie foi encontrada em uma mansão atribuída ao líder da gangue, além de um carro de luxo e um barco.

Os quatro envolvidos na França são franceses com idades entre 20 e 42 anos.

Dois deles foram postos em prisão provisória, o terceiro solicitou tempo adicional para preparar sua defesa e foi colocado em prisão preventiva enquanto se aguarda a audiência marcada para a próxima quinta-feira, revelou o procurador.