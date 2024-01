Decathlon manteve vendas em sigilo para a Rússia, afirma reportagem

A gigante francesa de artigos esportivos Decathlon continuou vendendo roupas para a Rússia, apesar de ter anunciado a suspensão de suas atividades comerciais no país devido à guerra na Ucrânia, revelou uma reportagem do veículo Disclose nesta terça-feira (19).

A multinacional, que faturou 15,4 bilhões de euros (cerca de 82,1 bilhões de reais) no ano passado, anunciou sua retirada do mercado russo logo após a invasão da ex-república soviética em fevereiro de 2022.

Em outubro de 2023, a empresa francesa vendeu suas 60 lojas para a russa Desport, um gesto que deveria oficializar sua saída do país. "No entanto, não foi assim", aponta a investigação do veículo francês.