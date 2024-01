Conselho de Segurança da ONU aprova retirada 'gradual' de missão de paz na RDCongo

O Conselho de Segurança da ONU decidiu, nesta terça-feira (19), iniciar a retirada "gradual" das forças de paz instaladas na República Democrática do Congo, exigida pelo governo de Kinshasa.

A resolução, que renova por um ano a vigência da Missão de Manutenção da Paz na República Democrática do Congo (Monusco), prevê, sobretudo, a saída dos chamados Capacetes Azuis da província do Kivu do Sul, no leste do país, antes do final de abril de 2024.