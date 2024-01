Comunicado do Business Wire :VeriSilicon

A VeriSilicon (688521.SH) anunciou hoje sua colaboração com o Google em apoio ao recém-lançado Project Open Se Cura, uma estrutura de código aberto composto por ferramentas de design e bibliotecas IP, para acelerar o desenvolvimento de sistemas de Inteligência Artificial (IA) seguros, escaláveis, transparentes e eficientes. Como parte da infraestrutura do projeto, a VeriSilicon contribuiu com sua expertise fornecendo vários IPs, design de silício de baixa potência, pacote de suporte à placa (BSP) e comercialização.

O Project Open Se Cura é equipado com um sistema de percepção e detecção de ambiente de código aberto, seguro e de baixo consumo de energia, baseado no RISC-V ISA, incluindo gerenciamento de sistema, aprendizado de máquina e funções de raiz de confiança de hardware. Para facilitar a industrialização, a VeriSilicon forneceu uma plataforma de hardware para o projeto, incluindo design de SoC, design físico, verificação de FPGA, design de placa e serviço de produção de chips. Também abrimos o código-fonte de um IP ISP para esse projeto. Isso permite que os desenvolvedores se concentrem em cenários de aplicativos específicos e realizem pesquisa, desenvolvimento e verificação de sistemas de IA relacionados com base na plataforma de hardware.

"O mundo digital gera uma enorme quantidade de dados todos os dias, exigindo uma grande capacidade computacional de IA para processamento com altos requisitos de segurança e privacidade, já que muitos dados pessoais estão envolvidos." Wayne Dai, presidente do conselho, presidente e CEO da VeriSilicon, disse: "A VeriSilicon tem o prazer de participar do Project Open Se Cura do Google e contribuir para promover a implantação segura e eficiente em termos de energia de sistemas de IA distribuídos na borda, ao mesmo tempo em que cumpre nosso compromisso de usar plataformas de hardware aberto para facilitar o desenvolvimento de ecossistemas de software de código aberto."