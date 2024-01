Comunicado do Business Wire :United States Steel Corporation and Nippon Steel Corporation

A Nippon Steel Corporation (NSC) (TSE: 5401), a maior siderúrgica do Japão e uma das principais fabricantes de aço do mundo, e a United States Steel Corporation (NYSE: X) ("U. S. Steel"), uma das principais produtoras de aço com vantagens competitivas em minério de ferro de baixo custo, siderurgia mini-mills e capacidade de finalização, anunciaram hoje que entraram em um acordo definitivo pelo qual a NSC adquirirá a U. S. Steel em uma transação totalmente em dinheiro, o que representa um valor patrimonial de aproximadamente US$ 14,1 bilhões mais a assunção de dívida para um valor total da empresa de US$ 14,9 bilhões. O preço de compra de US$ 55,00 por ação representa um prêmio de 40% sobre o preço de fechamento das ações da U. S. Steel em 15 de dezembro de 2023. A transação foi aprovada por unanimidade pelo conselho administrativo tanto da NSC quanto da U.S. Steel. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231218971073/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A aquisição da U.S. Steel pela NSC deve aprimorar suas tecnologias e capacidades de fabricação com liderança mundial e habilitá-las para a expansão das áreas geográficas nas quais a NSC pode melhor servir todas as suas partes interessadas, incluindo os clientes e a sociedade em geral. A transação pretende diversificar ainda mais a presença global da NSC com a expansão significativa de sua produção atual nos Estados Unidos, adicionando-a às suas áreas geográficas primárias no Japão, ASEAN (Associação de Nações do Sudeste Asiático) e Índia. Como resultado da aquisição da U. S. Steel pela NSC, sua capacidade anual total esperada de aço bruto deve chegar a 86 milhões de toneladas, acelerando o progresso em direção à meta estratégica da NSC de atingir 100 milhões de toneladas da capacidade global de aço bruto anualmente.

O presidente da NSC, Eiji Hashimoto, disse: "Estamos muito entusiasmados com esta transação que reúne duas empresas com tecnologias e capacidades de fabricação com liderança mundial, demonstrando nossa missão de servir a clientes do mundo inteiro, assim como o nosso compromisso com a construção de uma sociedade mais ecológica por meio da descarbonização do aço. Há muito tempo a NSC admira a U. S. Steel com profundo respeito por suas tecnologias avançadas, rica história e equipe talentosa, e acreditamos que juntas podemos assumir o desafio de elevar nossas aspirações a alturas ainda maiores. A transação consolida a nossa presença nos Estados Unidos e reforça o nosso compromisso de honrar todos os contratos sindicais existentes da U. S. Steel. Estamos ansiosos para trabalhar em estreita colaboração com a equipe da U. S. Steel para reunir o melhor de nossas empresas e avançar juntas como a "melhor siderúrgica com capacidades de liderança mundial"." O vice-presidente executivo da NSC, Takahiro Mori, disse: "Acreditamos que esta transação acontece no melhor interesse de nossas duas empresas, oferecendo valor sólido e imediato aos acionistas da U. S. Steel e, ao mesmo tempo, aumentando os prospectos de crescimento de longo prazo da NSC. Temos um sólido balanço patrimonial e estamos confiantes em nossa capacidade de liberar o potencial para reunir a NSC e a U. S. Steel através do avanço na produção de aço, criando valor de longo prazo para as partes interessadas de nossas empresas, incluindo os nossos clientes, funcionários, fornecedores, comunidades e acionistas". O presidente e diretor executivo da U. S. Steel, David B. Burritt, disse: "A NSC tem um histórico comprovado de adquirir, operar e investir em instalações siderúrgicas no mundo inteiro, e estamos confiantes de que, como nossa estratégia, esta combinação é verdadeiramente melhor para todos. Esta transação percebe hoje o enorme valor de nossa empresa e é resultado de um processo abrangente e minucioso de alternativas estratégicas de nosso conselho de administração. Para os nossos funcionários da U. S. Steel, aos quais continuo a ser muito grato, a transação combina empresas siderúrgicas com ideias semelhantes com um foco inabalável na segurança, objetivos compartilhados, valores e estratégias sustentados por ricas histórias. Para os clientes, a U. S. Steel e a NSC criam uma siderúrgica verdadeiramente global com recursos combinados e inovação preparados para atender às necessidades em evolução de nossos clientes. O anúncio de hoje também beneficia os Estados Unidos ao garantir uma indústria siderúrgica nacional competitiva e ao mesmo tempo fortalecer nossa presença no âmbito global. Nosso foco na descarbonização compartilhada pretende aumentar e acelerar nossa capacidade de oferecer aos clientes soluções inovadoras relacionadas ao aço para o cumprimento das metas de sustentabilidade". Benefícios estratégicos -- Seguindo em frente juntos como a "melhor siderúrgica com capacidades de liderança mundial". A transação combina tecnologias de última geração da NSC e da U. S. Steel para promover a inovação e oferecer produtos siderúrgicos de alta qualidade, como o aço elétrico e o aço plano automotivo aos clientes do mundo inteiro. A NSC e a U. S. Steel compartilharão suas tecnologias e capacidades de fabricação com liderança mundial para estarem na vanguarda da inovação e transformação digital na siderurgia em benefício de seus clientes. A U. S. Steel é uma inovadora comprovada em eficiência energética, com a Big River Steel operando uma das usinas de última geração mais avançadas e sustentáveis na América do Norte. As sinergias da transação serão motivadas principalmente pela reunião de tecnologias de produção avançadas e know-how entre a U. S. Steel e a NSC, incluindo operações econômicas, economia de energia e reciclagem . A tecnologia e os produtos da NSC ajudarão a avançar ainda mais as capacidades técnicas do portfólio de produtos Mined, Melted e Made in America da U. S. Steel para apoiar melhor a crescente demanda dos clientes nos Estados Unidos. -- Fortalece a capacidade de atender à crescente demanda por aço de alta qualidade nos EUA e no mundo inteiro. A U. S. Steel há muito tempo é uma das líderes da indústria siderúrgica da América, enquanto a NSC atende a clientes dos EUA com sucesso há várias décadas. Junto com a U.S. Steel, a NSC estará bem posicionada para capitalizar sobre a crescente demanda por aço de alta qualidade, aço automotivo e elétrico, além de oferecer produtos e serviços excelentes. Além disso, a NSC está empenhada em atender clientes nos Estados Unidos e entregar produtos de aço de alto desempenho para atender às necessidades de cada aplicação.

-- Impulsiona a indústria siderúrgica mundial em direção à descarbonização e a um mundo sustentável. A NSC e a U. S. Steel compartilham um compromisso voltado para a descarbonização até 2050 e reconhecem que solucionar os desafios de sustentabilidade é um pilar fundamental da existência e crescimento de uma siderúrgica. Uma área fundamental de colaboração pós-transação será continuar a avançar esta meta e promover tecnologias alternativas na descarbonização. A NSC está desenvolvendo três tecnologias transformadoras para progredir em direção ao seu objetivo de alcançar a neutralidade do carbono até 2050, incluindo a tecnologia de injeção de hidrogênio em altos-fornos siderúrgicos, produção de aço de alta qualidade em fornos elétricos a arco de grande porte e o uso do hidrogênio no processo de redução direta do minério de ferro. A U. S. Steel está igualmente concentrada na redução de sua pegada de carbono, incluindo se esforçar continuamente para utilizar menos energia em suas operações existentes com a integração de recursos de forno elétrico a arco em sua área de atuação e está construindo uma segunda mini-mill de última geração no Arkansas. -- Honra todos os acordos entre a U. S. Steel e o sindicato United Steelworkers: A NSC tem um histórico consolidado em segurança no local de trabalho e trabalha continuamente com sindicatos. Todos os compromissos da U. S. Steel com seus funcionários, incluindo todos os acordos de negociação coletiva em vigor com seus sindicatos, serão honrados e a NSC pretende manter estas relações sem interrupções. -- Compromete-se a manter fortes relações com as partes interessadas, incluindo funcionários, clientes, fornecedores e comunidades. A força de trabalho combinada é essencial para as operações nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Após o fechamento da transação, a U. S. Steel reterá o seu icônico nome e sua sede em Pittsburgh, Pensilvânia. A NSC está comprometida com a continuidade de suas fortes relações com fornecedores, clientes e comunidades do entorno, além de pessoas que apoiam as operações da U. S. Steel, e também está empenhada em ser um membro produtivo destas comunidades.

-- Cria valor significativo para os acionistas do aço da NSC e da U. S. Steel. A transação acelera o crescimento da NSC como a "melhor siderúrgica com capacidades de liderança mundial", pronta para oferecer maior crescimento, maior lucratividade e valor de longo prazo para os acionistas da NSC. Esta transação é o resultado bem-sucedido de uma revisão estratégica abrangente e robusta realizada pela U. S. Steel e seu conselho administrativo. O preço de compra de US$ 55,00 por ação representa um prêmio de 40% sobre o preço de fechamento das ações da U. S. Steel em 15 de dezembro de 2023. Detalhes da transação A expectativa é de que a transação seja concluída no segundo ou terceiro trimestre do ano civil de 2024, sujeita à aprovação pelos acionistas da U. S. Steel, recebimento de aprovações regulatórias habituais e outras condições de fechamento habituais. A NSC planeja financiar a transação por meio de receitas, principalmente através de empréstimos realizados com certos bancos japoneses e já garantiu compromissos de financiamento. A transação não está sujeita a quaisquer condições de financiamento.