Comunicado do Business Wire :Tecnotree

A Tecnotree, líder mundial em serviços e plataformas digitais para IA, 5G e tecnologias nativas de nuvem, foi reconhecida como uma das duas principais empresas em gestão de receitas a nível mundial, pelos 'Relatórios de Precisão - Mercado Internacional de Faturamento e Receitas de Telecomunicações'. A Tecnotree obteve reconhecimento como um dos maiores provedores de soluções de faturamento e gestão de receitas de telecomunicações ao redor do mundo. O reconhecimento provem deste último relatório completo, que apresenta uma análise plena e criteriosa do mercado internacional de faturamento bem como receitas de telecomunicações, o qual avalia o mercado com base nos principais atores, sua participação no mercado e crescimento futuro até 2029.

A Tecnotree garantiu a primeira posição entre outros grandes líderes de telecomunicações no relatório, que oferece uma análise em profundidade do mercado, com base em seus segmentos, como fração, aplicação, uso final e presença regional significativa. O estudo tem foco no faturamento e em receitas de telecomunicações no mercado internacional, com ênfase particular na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América do Sul, Oriente Médio e África. Com a crescente tendência de CAPEX (despesas de capital) devido a iniciativas de modernização, as CSPs precisam de novos recursos de monetização de receitas, incluindo serviços 5G, como EMBB (banda larga móvel aperfeiçoada) e URLLC (comunicações extremamente confiáveis e de baixa latência) com recursos de divisão de rede, e agrupar serviços mediante ecossistemas e canais de parceria. Em contraste com 2022, o Mercado de Faturamento e Receitas de Telecomunicações irá aumentar a CAGR (Taxa Composta de Crescimento Anual) durante 2022-2029, com um valor de mercado projetado de milhões de dólares.

As soluções de gestão de receitas e monetização prontas para 5G da Tecnotree possibilitam que as CSPs executem sua gestão de receitas, incluindo classificação, cobrança, faturamento, pagamentos, cobranças, garantia de receitas e gestão de fraudes. Os principais investimentos da Tecnotree nas áreas do ecossistema B2B2X baseado em nuvem por meio da Tecnotree Moments, suas ofertas SaaS compatíveis com as três grandes nuvens (Azure, AWS, GCP), junto com seu crescimento Fintech pela plataforma DiWa, conduziram a este reconhecimento.