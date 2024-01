Comunicado do Business Wire :NIQ

A NIQ, uma força pioneira em inteligência de mercado e do consumidor, tem o orgulho de anunciar a nomeação de Kris Ewing como presidente global de Serviços de Painel do Consumidor (CPS) para acelerar o crescimento, promover a inovação e fornecer soluções centradas no cliente. Essa nomeação de liderança destaca o compromisso inabalável da NIQ com a expansão da medição com base no consumidor em diversos canais e categorias, reforçando seu papel fundamental na consolidação do setor de bens de consumo embalados (CPG). Como a NIQ marca seu centenário, essa nomeação significa uma dedicação para impulsionar os negócios do Painel do Consumidor em uma nova era em que insights robustos e orientados por dados são essenciais para o sucesso do setor de CPG.

A ascensão de Ewing ao cargo de presidente global de Serviços de Painel do Consumidor é um testemunho do compromisso da NIQ em elevar os insights com base em dados a alturas sem precedentes. Subordinado diretamente a Tracey Massey, diretora de operações da NIQ, Ewing é encarregado de liderar a expansão global das atividades do Painel do Consumidor da empresa. Com um foco especial em ofertas de produtos diferenciadas, tecnologia de ponta e uma equipe de especialistas habilidosos em compras e consumidores, a liderança de Ewing tem como objetivo estabelecer novos padrões no setor.

Com 76% dos líderes sênior do setor de FMCG afirmando que a mudança de comportamento dos consumidores e das novas gerações representa um desafio e uma oportunidade para o crescimento futuro, o foco da NIQ está em oferecer um compromisso com os clientes que forneça insights sobre o consumidor orientados para o futuro que permitam às marcas criar um crescimento de longo prazo.