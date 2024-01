Comunicado do Business Wire :LTIMindtree

Nachiket Deshpande, diretor em tempo integral e diretor de operações da LTIMindtree, disse: "Nossa colaboração com a Microsoft para aplicativos de engajamento de funcionários com inteligência artificial generativa significa um grande salto em direção à transformação de setores e ao fornecimento de inovação. Essa colaboração significa nosso compromisso de ampliar os limites do que é possível, melhorando a experiência dos funcionários para empresas no mundo inteiro. Acreditamos que, ao aproveitar os recursos da IA generativa, podemos promover mudanças significativas e liberar um valor sem precedentes para nossos clientes."

Sob a égide do inovador conjunto Canvas.AI da LTIMindtree, que oferece ofertas e soluções de IA, esses aplicativos de engajamento de funcionários com inteligência artificial com IA Generativa redefinirão a eficácia empresarial e possibilitar uma maior personalização. Os aplicativos de engajamento de funcionários com inteligência artificial com IA Generativa da LTIMindtree utilizam o Azure OpenAI Service e o Azure Cognitive Search da Microsoft para possibilitar uma variedade de capacidades lideradas por IA, incluindo: resumo de conteúdo, estruturação de conhecimento baseada em gráficos e um inovador copiloto. Essa abordagem transformadora está definida para aprimorar a inteligência cognitiva dentro das organizações, estabelecendo um novo padrão para aplicações de engajamento de funcionários.

A LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais, anunciou uma colaboração estratégica com a Microsoft para apresentar aplicativos de engajamento de funcionários com tecnologia IA de última geração. Essa colaboração marca um avanço significativo no fornecimento de experiências aprimoradas para funcionários e clientes.

"Estamos entusiasmados em expandir nossa colaboração com a LTIMindtree", disse Kelly Rogan, vice-presidente corporativa de integradores de sistemas globais e parceiros consultivos da Microsoft. "A LTIMindtree está fornecendo aplicativos inovadores de engajamento de funcionários, construídos no Azure OpenAI Service, que impulsionarão a transformação dos negócios para os clientes."

A LTIMindtree também inaugurou recentemente um Centro de Excelência de IA Generativa da Microsoft Cloud (GenAI CoE). Esse centro serve como um centro de inovação, permitindo que os clientes dimensionem suas iniciativas de transformação digital utilizando o poder da IA generativa.

Como pioneira em parcerias tecnológicas, a LTIMindtree está na vanguarda, utilizando o seu acesso antecipado ao Microsoft 365 Copilot e ao Azure OpenAI Service para testar esta tecnologia de ponta com grupos internos selecionados, aproveitando a sua vasta experiência para compartilhar conhecimentos e oferecer aconselhamento sobre melhores práticas para compromissos com clientes. No início deste ano, a LTIMindtree foi reconhecida no prêmio Microsoft US Partner of the Year na categoria AI, e pela Microsoft Índia por suas soluções inovadoras de IA no Microsoft AI Solutions Foundry Program. Essa colaboração representa sinergia entre a experiência em transformação de IA da LTIMindtree, insights estratégicos e experiência do setor com a plataforma em nuvem da Microsoft.

Sobre a LTIMindtree:

A LTIMindtree é uma empresa global de consultoria tecnológica e soluções digitais que permite que empresas de todos os setores reimaginem modelos de negócios, acelerem a inovação e maximizem o crescimento aproveitando as tecnologias digitais. Como parceira de transformação digital de mais de 700 clientes, a LTIMindtree traz amplo conhecimento de domínio e tecnologia para ajudar a impulsionar diferenciação competitiva superior, experiências de cliente e resultados de negócios em um mundo convergente. Impulsionada por mais de 83.000 profissionais talentosos e empreendedores em mais de 30 países, a LTIMindtree - uma empresa do Grupo Larsen & Toubro - combina os pontos fortes aclamados pelo setor da antiga Larsen e Toubro Infotech e Mindtree na solução dos desafios de negócios mais complexos e na entrega de transformação em escala. Para obter mais informações, acesse https://www.ltimindtree.com/.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.