Comunicado do Business Wire :Fyde Treasury

A Fyde Treasury, uma empresa de tecnologia blockchain comandada por um ex-cientista da NASA, fechou uma rodada de financiamento inicial de US$ 3,2 milhões, marcando um grande avanço para abordar uma preocupação crucial da indústria: a gestão e escalabilidade de participações de tesouraria criptográfica on-chain. A rodada foi liderada pela OP Crypto Ventures, com investimentos da Arrington Capital, Big Brain Holdings e Merit Circle, entre outros fundos notáveis e investidores-anjo. "Estamos muito empolgados em colaborar com a Fyde em uma parceria duradoura. Queremos aproveitar o avanço da Fyde e o lançamento da sua plataforma para funcionar como uma ponte entre outras empresas do portfólio dentro da DAO. Cada uma delas enfrenta os mesmos desafios de gestão de uma tesouraria", explicou Tommy Quite, CFO e cofundador da Merit Circle. A equipe fundadora da Fyde conta com uma vasta experiência proveniente de instituições financeiras internacionais, web3 e mundo acadêmico. Os membros da equipe possuem distintas formações de doutorado e cargos de pesquisa em instituições como Stanford, Cambridge, UCLA e diplomas de administração na London Business School.

Impulso da gestão de tesouraria on-chain No âmbito das criptomoedas, uma gestão eficaz da tesouraria envolve a supervisão do valor dos tokens criados por contratos inteligentes de blockchain. A Fyde Treasury foi pioneira em uma solução para um "cofre líquido" seguro e sem custódia, feito sob medida para titulares de criptomoedas. Os proprietários depositam diversos ativos digitais no cofre líquido, mantêm a propriedade sobre seus tokens e obtêm desempenho melhorado. Isso permite que os usuários recebam uma abordagem sistemática para mitigar riscos no DeFi em uma solução simples e indolor. Além disso, os usuários serão incentivados a negociar o token $TRSY do cofre líquido, oferecendo uma forma de pagamento confiável e eficiente. O protocolo é testado quanto ao estresse e otimizado por um mecanismo de simulação. Esse sistema usa modelagem heurística e estocástica baseada em agentes para modelar projetos tokenômicos e criar estruturas de incentivos alinhadas entre empresas de blockchain, computadores descentralizados e detentores de tokens. A injeção de fundos dará o impulso necessário à missão da Fyde de enfrentar os desafios substanciais de supervisionar bilhões de dólares de tokens de tesouraria criptográfica on-chain. O imperativo de uma solução descentralizada se tornou cada vez mais urgente na sequência dos reveses enfrentados pelas criptoempresas centralizadas e não transparentes em 2022, juntamente com a volatilidade persistente no setor e a instabilidade cada vez maior dos sistemas bancários convencionais. O Fyde Treasury Protocol foi lançado no Ethereum em dezembro de 2023. A equipe estende um convite para aderir ao Fyde Treasury Protocol durante seu processo de aumento de liquidez e acumular pontos FYDE. Sobre a Fyde Treasury

A Fyde Treasury foi projetada para liberar o ecossistema de gestão de tesouraria criptográfica, introduzindo um cofre líquido que permite uma solução útil para iniciantes e usuários avançados de maneira compatível e criptonativa. Ele lida com eficácia com os quatro pilares da gestão de tesouraria criptográfica: diversificação de ativos, geração de rendimento, liquidez simbólica e preservação da governança. A empresa foi fundada no terceiro trimestre de 2022. Para mais informações sobre a Fyde Treasury, acesse o nosso site ou entre em contato com gm@fyde.fi Redes sociais: Twitter | Linkedin

