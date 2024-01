Comunicado do Business Wire :dSPACE

Na CES 2024, a dSPACE irá mostrar como os carros elétricos e autônomos podem chegar às vias de circulação com mais rapidez e com soluções inovadoras de desenvolvimento, simulação e validação. Como patrocinador exclusivo de tecnologia de informática para veículos do Indy Autonomous Challenge (IAC), a dSPACE irá demonstrar como as soluções dSPACE atuam em ambientes de corrida exigentes na corrida noturna Autonomous Challenge @ CES 2024 no Las Vegas Motor Speedway. Oito soluções serão apresentadas no estande nº 4300 da dSPACE no LVCC, West Hall. Aqui estão alguns destaques: Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231219004835/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine At the Autonomous Challenge @ CES 2024, which will be held on January 11 at the Las Vegas Motor Speedway, nine teams comprised of 17 universities will compete against each other with fully autonomous racecars. Photo Credits: Indy Autonomous Challenge

Mobilidade elétrica: Testes de sistemas de gestão de baterias, componentes eletrônicos de potência e tecnologias para carregamento inteligente Battery Management Systems (BMS) - Sistemas de Gestão de Baterias, são cruciais para uma suave operação das baterias de íons de lítio, garantem o uso eficiente da capacidade disponível em temperaturas ideais, evitam sobrecargas e descargas profundas e, assim, garantem o funcionamento seguro e a longa vida útil dos sistemas de armazenamento de energia. A dSPACE demonstra um projeto de sistemas modulares para testes de sistemas de gestão de baterias (BMS) que permite testes de BMS modernos. O campo de aplicação do sistema nas áreas de desenvolvimento e validação vai desde sistemas de baterias para carros e aviões elétricos até sistemas de armazenamento de energia para redes elétricas modernas. Os sistemas Power HIL da dSPACE são a primeira opção onde os inversores, incluindo controle e componentes eletrônicos de potência, devem ser testados em potência máxima. Projetados especificamente para simulação 'hardware-in-the-loop' (HIL) em nível de potência, combinam a flexibilidade de sistemas HIL estabelecidos com desempenho total, que possibilita testes excepcionalmente precisos de componentes eletrônicos de potência. Os testes vão muito além da resistência e também incluem testar o comportamento do controle com diferentes pontos dinâmicos de operação de motores elétricos. A Smart Charging Solution é uma solução completa para desenvolvimento e testes de tecnologias de carregamento inteligente. A solução considera os padrões internacionais, garante análises e testes de interoperabilidade e dá suporte a desenvolvedores de carregadores de bordo, estações de carregamento e, no futuro, sistemas de carregamento indutivo, carregamento de robôs e carregamento de megawatts para o setor de caminhões e aviação com uma gama abrangente de opções de testes e modelos dinâmicos. Direção autônoma: testes de alta precisão no mundo virtual O desenvolvimento de funções para uma condução altamente automatizada e autônoma impõe exigências cada vez mais rigorosas à qualidade e segurança das funções. Os testes virtuais são adiantados para fases anteriores de desenvolvimento e executados por equipes de desenvolvimento distribuídas a nível internacional. Para satisfazer estes requisitos, a dSPACE desenvolveu soluções como a SIMPHERA, a solução em nuvem altamente escalável e baseada na web para simulação e validação virtual, e a simulação de sensores AURELION. Na CES, a dSPACE irá demonstrará como cenários lógicos gerados a partir de dados de medição podem ser utilizados para testes baseados em cenários na SIMPHERA. Deste modo, cenários reais gravados podem ser utilizados posteriormente para validação virtual. Além disto, é mostrado como a AURELION alcança um alto grau de realismo na simulação, ao comparar a simulação de sensores sintéticos com dados reais de medição registrados do mesmo cenário.

Em uma demonstração conjunta com a AWS, a dSPACE apresenta um ambiente inteligente de gerenciamento de frota e dados, que permite campanhas específicas de coleta de dados para desenvolvimento e validação de algoritmos ADAS/AD. A solução visa diminuir drasticamente o tempo de aquisição de dados desde a definição dos requisitos até a disponibilidade dos dados registrados do veículo e dos sensores na central de dados, aumentando assim a eficiência do processo de desenvolvimento baseado em dados. A simulação de sequências de software em computadores de alto desempenho (HPCs) nas mais novas arquiteturas E/E para veículos definidos por software (SDVs) apresenta um desafio particular em testes de integração de software. Para validar com eficácia tais sistemas, são necessários ambientes de 'software-in-the-loop' baseados em nuvem que permitam a simulação dos componentes de software em HPCs com base em processadores ARM reais, junto com os do restante da arquitetura E/E. Para isto, a dSPACE vem trabalhando com a AWS para oferecer uma solução ponta a ponta baseada em dSPACE VEOS e AWS Graviton. IAC: tecnologia dSPACE durante corridas noturnas e no estande de exposição

No Autonomous Challenge @ CES 2024, que irá ocorrer em 11 de janeiro no Las Vegas Motor Speedway, nove equipes compostas por 17 universidades competirão entre si com carros de corrida totalmente autônomos. Os visitantes da CES são convidados a experimentar a ação no Las Vegas Motor Speedway. Além disto, a dSPACE irá apresentar suas tecnologias para o IAC no estande 5901 na área de exposição do Las Vegas Convention Center (LVCC) West. Um componente dSPACE comprovado nos veículos é o AUTERA AutoBox, o computador central de bordo que gerencia todos os dados de sensores e executa os complexos cálculos de trajetória. A calendário do IAC para 2024 e outras novidades serão apresentadas na segunda-feira, 8 de janeiro, como parte da coletiva de imprensa do IAC. Sobre a dSPACE A dSPACE é líder mundial em oferecer soluções de simulação e validação para desenvolver veículos conectados em rede, autônomos e elétricos. A gama de soluções completas da empresa é utilizada sobretudo por fabricantes automotivos e seus fornecedores para testar componentes de software e hardware de seus novos veículos muito antes de um novo modelo ser autorizado a rodar em vias de circulação. A dSPACE não é apenas um parceiro solicitado em desenvolver veículos, é também onde os engenheiros confiam em nosso conhecimento quando se trata de automação aeroespacial e industrial. Nosso portfólio vai desde soluções completas para simulação e validação até serviços de engenharia e consultoria, bem como treinamento e suporte. Com mais de 2.500 funcionários ao redor do mundo, a dSPACE tem sede em Paderborn, Alemanha; possui três centros de projetos na Alemanha; e atende clientes através de suas empresas regionais nos EUA, Reino Unido, França, Japão, China, Croácia, Coreia do Sul e Índia.