Comunicado do Business Wire :Cirium

Além disso, as companhias aéreas dos EUA acreditam que seus clientes exigirão mais destinos ensolarados neste período de férias. As viagens dos EUA para destinos turísticos do Caribe aumentarão 18% em 2023 - em comparação com 2022 - e as viagens dos EUA para a Flórida aumentarão 14%. Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, a Cirium traçou uma linha de comparação entre 22 de dezembro de 2023 e 2 de janeiro de 2024 e entre 23 de dezembro de 2022 e 3 de janeiro de 2023 - pouco antes do Natal e imediatamente após o Ano Novo.

Os dados foram obtidos pela ferramenta de planejamento Diio Mi da Cirium, amplamente utilizada na aviação para analisar as programações de mais de 1,3 mil companhias aéreas do mundo inteiro.

Os voos dentro da Europa registrarão um aumento superior a 10% nestas férias de fim de ano, de acordo com uma avaliação recente da fonte de análise de aviação mais confiável do mundo, a Cirium. Já os voos domésticos nos EUA deverão aumentar 8% em comparação com 2022.

No mercado interno dos EUA, a análise da Cirium de passagens aéreas em 2023 (até o mês de setembro, os dados mais recentes disponíveis) indicou que a tarifa aérea média para a classe econômica foi de US$ 182, só um trajeto e não direcional, sem incluir impostos e taxas. No mercado dentro da Europa, a análise da Cirium de passagens aéreas em 2023 (também até o mês de setembro) mostrou que a tarifa aérea média para a classe econômica foi de US$ 105,55 (96,60 euros de acordo com a taxa de conversão atual).

As companhias aéreas norte-americanas tiveram um forte desempenho operacional até 14 de dezembro de 2023 para suas operações na América do Norte, com um desempenho médio de pontualidade de 85,57% e apenas 0,4% dos voos cancelados. Os voos no continente europeu têm sido mais fracos até agora em dezembro, com 3% dos voos cancelados e 69,21% dos voos considerados pontuais. Um voo é considerado pontual quando chega dentro das 14h59 do horário de chegada programado, comumente conhecido na indústria como "A14". A Cirium é a principal fonte de métricas operacionais de companhias aéreas, monitorada de perto por companhias aéreas e aeroportos para medir seu desempenho.

