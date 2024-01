Comunicado do Business Wire :Brightcove, Inc.

Como CMO, Klingler será responsável por desenvolver e executar uma estratégia de marketing global que aproveite dados, insights, criatividade e conectividade para impulsionar o crescimento, aumentar a conscientização da marca, adquirir mais clientes e expandir a fidelidade do cliente. Ela traz um histórico de sucesso global para a Brightcove, tendo ocupado anteriormente cargos de liderança sênior de marketing em grandes organizações empresariais em diversos setores, incluindo Blue Cross Blue Shield of MA, Banco Santander, KPMG, Fidelity Investments, John Hancock, Kaplan Higher Education e a empresa de software de cibersegurança Rapid7. Ela se reportará diretamente ao CEO da Brightcove, Marc DeBevoise.

"Com a adição de Kathy e Jim e a evolução do papel de David, nossa equipe de liderança executiva de classe mundial está preparada para continuar a fornecer para nossa base global de clientes e impulsionar a inovação em nossos negócios", disse o CEO da Brightcove, Marc DeBevoise. "Cada um deles traz um conjunto de habilidades inestimáveis dos setores de mídia, empresas e SaaS que desempenharão um papel fundamental em nosso crescimento contínuo e estabelecerão ainda mais a Brightcove como a empresa de tecnologia de streaming mais confiável do mundo."

"Ao longo da minha carreira, tive a oportunidade de trabalhar em vários setores e setores em escala global. A Brightcove representa a interseção perfeita de tudo que tenho trabalhado, e não consigo pensar em uma combinação melhor", disse Norton. "Estou entusiasmado em me juntar a esta equipe de liderança excepcional e aproveitar nossa herança como a empresa de streaming mais confiável do mundo enquanto crescemos em vendas globais e geração de receita."

Como CRO, Norton será responsável pela organização da receita da Brightcove, incluindo o gerenciamento das vendas globais e do sucesso do cliente, além de conduzir e executar a estratégia de entrada no mercado da empresa. Norton tem mais de 20 anos de experiência em liderança de vendas em mídia, publicidade, SaaS e tecnologia de marketing em empresas líderes, como Condé Nast, AOL/Verizon, Google, Tribune Broadcasting e Flowcode. Ele se reportará diretamente a DeBevoise.

"Estou entusiasmada por me juntar à Brightcove para dar continuidade à sua liderança inigualável no espaço da tecnologia de streaming", disse Klingler. "Ao longo de minha carreira, priorizei a elaboração de estratégias convincentes que se conectam com as pessoas e geram resultados tangíveis. Estou ansiosa para continuar esse trabalho com meus novos colegas enquanto traçamos o futuro promissor da nossa empresa."

A Brightcove cria as soluções de tecnologia de streaming mais confiáveis, escalonáveis e seguras do mundo para estabelecer uma maior conexão entre as empresas e seus públicos, não importa onde estejam ou em quais dispositivos consumam conteúdo. Em mais de 60 países, a plataforma de vídeo inteligente da Brightcove possibilita às empresas venderem para clientes de forma mais eficaz, aos líderes de mídia fazer streaming e monetizar conteúdo de maneira mais confiável e a todas as empresas a se comunicar com os membros de equipe de forma mais poderosa. Com dois prêmios Emmy® de Tecnologia e Engenharia por inovação, tempo de atividade que lidera o setor de forma consistente e escalabilidade incomparável, estamos continuamente ultrapassando os limites do que o vídeo pode fazer. Siga a Brightcove no LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram e YouTube. Acesse Brightcove.com.

