Comunicado do Business Wire :Atlas

Atlas, pioneira do modelo direto para serviços de Employer of Record (EOR), designou Jim McCoy, veterano do setor de capital humano, como seu novo diretor executivo. McCoy sucede a Rick Hammell, que permanece como acionista majoritário e presidente do conselho da Atlas. Sob a direção estratégica de Jim, a Atlas continuará gerando um impacto mundial mediante sua plataforma tecnológica e soluções a nível empresarial, possibilitando que as empresas se expandam a mais de 160 países de modo rápido e compatível. A equipe de especialistas e as inovações contínuas da Atlas irão transformar o futuro do trabalho, ao auxiliar as empresas a implantar uma força de trabalho internacional sem necessidade de uma entidade local ou diversos provedores terceirizados. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Ao longo de sua carreira, Jim foi reconhecido como líder transformacional. Sua experiência em atender a clientes internacionais e sua força em criar soluções escaláveis e eficientes para empresas, enquanto prioriza a experiência do usuário local, é exatamente o que o torna adequado à Atlas", disse Rick Hammell, Fundador e Presidente do Conselho da Atlas. "Ele compreende nossa missão e está arraigado no que as organizações modernas precisam para sustentar o talento e crescer além das fronteiras. Esta é uma nova era para a Atlas, e estou confiante de que a liderança e a experiência de Jim irão marcar o começo de uma grande inovação e sucesso a nossos funcionários e clientes."

Jim traz mais de 20 anos de experiência em liderança internacional à Atlas. Antes de entrar na Atlas, McCoy passou 14 anos no ManpowerGroup, onde cresceu e liderou o maior fornecedor de terceirização de recrutamento por receita, ao expandir a operação a 56 países e administrar mais de 250.000 colocações para seus clientes ao ano. Mais recentemente, esteve à frente de vendas empresariais do ManpowerGroup na América do Norte, onde sua equipe foi responsável pelos 350 maiores contratos com clientes da região. "Estou empolgado por me unir a uma equipe de líderes de HXM e solucionadores de problemas que vêm ampliando os limites e transformando o aspecto da força de trabalho internacional", disse Jim McCoy, Diretor Executivo da Atlas. "Ao longo dos anos, Rick Hammell revolucionou o futuro do trabalho ao converter a Atlas em um líder mundial. Como novo diretor executivo da Atlas, pretendo garantir que a Atlas continue pioneira, supere limites e promova um ambiente de trabalho positivo. Juntos, iremos explorar novas oportunidades e inovações para atender ainda mais a nossos clientes ao redor do mundo." Para mais informação sobre a Atlas, acesse https://www.atlashxm.com/. Sobre a Atlas Como o maior Employer of Record (EOR) direto, a plataforma tecnológica da Atlas visa a experiência humana de trabalho tanto ao empregador como ao funcionário. Tendo suporte de especialistas do setor, a Atlas oferece soluções flexíveis da força de trabalho que permitem que as empresas se expandam além das fronteiras, integrem talentos, gerenciem a conformidade e paguem sua força de trabalho internacional de modo independente, sem necessidade de uma entidade local ou diversos provedores terceirizados. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Play

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231219754951/pt/