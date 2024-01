City vence Urawa Reds (3-0) e vai enfrentar Fluminense na final do Mundial de Clubes

O Manchester City derrotou nesta terça-feira (19) o japonês Urawa Red Diamonds por 3 a 0, nas semifinais do Mundial de Clubes, em Jidá, na Arábia Saudita, e enfrentará na final o Fluminense, que na segunda-feira venceu o egípcio Al-Ahly (2-0).

Sem o lesionado Erling Haaland em campo, foi outro jogador norueguês, o zagueiro do Urawa, Marius Hoibraten, quem colocou o City em vantagem com um gol contra pouco antes do intervalo (45'+1).

O time inglês ampliou no início do segundo tempo, por meio do croata Mateo Kovacic (52'), antes de o português Bernardo Silva garantir o triunfo (59') com um chute que desviou num jogador do campeão asiático.