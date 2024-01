Chelsea vence Newcastle nos pênaltis e vai às semifinais da Copa da Liga Inglesa

O Chelsea eliminou o Newcastle nos pênaltis (1-1, 4-2) nesta terça-feira (19) nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa, duelo em que o francês Christopher Nkunku, que estava lesionado no joelho na pré-temporada, estreou com a camisa dos 'Blues'.

O time londrino se junta a Fulham e Middlesborough nas semifinais. Na quarta-feira, Liverpool e West Ham disputarão a última vaga.

Em Stamford Bridge, os 'Magpies' abriram o placar por meio de Callum Wilson aos 16 minutos, apesar do domínio do Chelsea, que esbarrou no goleiro reserva dos visitantes, Martin Dubravka (22') ou na trave (7').