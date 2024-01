Após maus resultados, Nottingham Forest demite técnico Steve Cooper

O Nottingham Forest, 17º colocado do Campeonato Inglês, demitiu nesta terça-feira (19) o técnico Steve Cooper, que poderá ser substituído pelo português Nuno Espírito Santo.

Primeiro time da tabela acima da zona de rebaixamento, o Forest venceu apenas três jogos em 17 rodadas, o que deixou Cooper, de 44 anos e no comando do time há duas temporadas, em situação delicada.

"Steve Cooper foi demitido hoje do cargo de técnico do Nottingham Forest", informou o clube em um comunicado, especificando que "em breve" anunciará quem será seu sucessor no cargo.