2023: seleção brasileira de mal a pior

Se a seleção fosse uma economia, em 2023 teria entrado em recessão. Os pentacampeões mundiais encerram um de seus piores anos, com turbulências em torno do técnico e do presidente da CBF, Neymar afastado por lesão além de vários fatos marcantes e negativos. O início do ano já dava motivos para pensar que a 'Amarelinha' teria um caminho complicado pela frente: após a saída de Tite (que comandou a equipe de 2016 a 2022), anunciada ainda antes do fracasso na Copa do Mundo do Catar-2022, foi preciso esperar até julho para a equipe ter um novo técnico. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) designou Fernando Diniz, que chamava a atenção de toda a América do Sul por seu futebol ofensivo e vistoso no Fluminense, que comandava havia um ano.

A aposta do já afastado presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, era que Diniz dirigiria o time até que o italiano Carlo Ancelotti encerrasse seu vínculo com o Real Madrid e assumisse o comando da seleção 'canarinho' para a Copa América-2024 e a classificasse para a Copa do Mundo de 2026. Mas o italiano não reconheceu publicamente o acordo e Ednaldo foi afastado do cargo num imbróglio judicial no início de dezembro, lançando dúvidas sobre esse plano. Além disso, a imagem de Diniz sofreu abalos apesar de ter conquistado em novembro a primeira Libertadores do Fluminense, time que comanda juntamente com a seleção em um processo inusitado e questionado. "O momento do futebol brasileiro de seleção é dos piores da história. Estamos caminhando a passos largos para o fundo do poço", escreveu recentemente o ex-jogador e comentarista Walter Casagrande no portal UOL. Com Diniz, de 49 anos, a seleção teve seu pior início de Eliminatórias da Copa do Mundo na história: apenas duas vitórias, contra os últimos colocados Bolívia (5 a 1) e Peru (1 a 0), em seis jogos.

Empatou em casa com a Venezuela (1-1) e perdeu consecutivamente para Uruguai (2-0), Colômbia (2-1) e Argentina (1-0). O revés em pleno Maracanã diante do arquirrival deixou um registro histórico nas Eliminatórias: o fim da invencibilidade em casa e uma inédita sequência de três derrotas seguidas. Ninguém duvida que o Brasil se classificará para a Copa do Mundo de 2026, mas o fraco futebol apresentado e a sexta posição que ocupa no longo torneio classificatório, do qual participam dez seleções e que será retomado em setembro, são alarmantes.

"Estamos passando vergonha, dando vexame e temos de reagir urgentemente para não acontecerem coisas piores do que já estamos presenciando na seleção. Não assustamos mais ninguém", afirmou Casagrande. Convencido de que o Brasil tem a "melhor matéria-prima do mundo", Diniz testou jovens atletas como a joia do Palmeiras, Endrick (que em 2024 jogará no Real Madrid), mas essa fórmula também não lhe permitiu implementar o elogiado futebol do Fluminense. Também pressionado por perdas significativas, a seleção brasileira fechou 2023 com o pior desempenho (37%) deste século, segundo o site de estatísticas Sofascore.