Wall Street fecha com resultados mistos

A bolsa de valores de Nova York encerrou o pregão desta segunda-feira (18) com resultados mistos, com o mercado sem muita inspiração, mas animado por fusões e aquisições, além da perspectiva de um cenário macroeconômico quase ideal.

No entanto, o avanço do mercado "está bastante limitado" a poucas ações, segundo o analista, e os ganhos "se devem principalmente a notícias sobre fusões e aquisições".

As ações da siderúrgica US Steel subiram 26,09%, para US$ 49,59, após o anúncio de um acordo para ser adquirida pela japonesa Nippon Steel Corporation por cerca de US$ 14,1 bilhões (R$ 69,6 bilhões). O preço das ações se aproximou do valor proposto pelo comprador de US$ 55 por ação.

O concorrente americano da US Steel, Nucor, a maior empresa siderúrgica dos Estados Unidos, também subiu (+0,79%), assim como a Reliance Steel & Aluminum (+0,98%) e a Cleveland-Cliffs (+9,57%).

O mercado de títulos permaneceu tranquilo. O rendimento dos títulos do governo dos Estados Unidos com vencimento em 10 anos estava em 3,94%, em comparação com os 3,91% no fechamento de sexta-feira.

