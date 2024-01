Um policial e sete detentos morrem em intervenção em prisão no Paraguai

Um policial e sete detentos morreram durante uma intervenção militar e policial na penitenciária de Tacambú, em Assunção, informaram autoridades paraguaias nesta segunda-feira (18).

Segundo a polícia, a operação, que tinha como objetivo transferir um traficante de drogas que chefiava o presídio, deixou ainda pelo menos 14 agentes e um número indeterminado de detentos feridos a tiros.

"Com firmeza e determinação, realizamos uma operação histórica e sem precedentes com a finalidade de construir um país mais seguro para nossas famílias", declarou o presidente Santiago Peña a respeito da "Operação Veratio", uma ação surpresa que terminou com a captura e a transferência a outra prisão do narcotraficante Javier Rotela, que mantinha um setor do presídio sob seu controle.