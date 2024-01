Um policial e nove detentos morrem em intervenção em prisão no Paraguai

"É um balanço parcial. O trabalho operacional continua. O pessoal continua inspecionando as áreas mais escuras do presídio, que está 100% sob nosso controle", disse Benítez durante coletiva de imprensa.

"Com firmeza e determinação, realizamos uma operação histórica e sem precedentes com a finalidade de construir um país mais seguro para nossas famílias", declarou o presidente Santiago Peña a respeito da "Operação Veratio", uma ação surpresa que terminou com a captura e a transferência a outra prisão do narcotraficante paraguaio Javier Rotela.

O policial morto levou um tiro na cabeça. Outro agente foi internado em uma Unidade de Terapia Intensiva, após ser atingido na têmpora por um disparo, detalhou o chefe da operação, delegado Nimio Cardozo.

"Hoje, o Governo do Paraguai disse basta aos privilégios, à cumplicidade e ao descontrole; mais que nada a um modelo prisional que transformava as prisões em verdadeiras escolas do delito e do crime", destacou Peña.

Rotela foi capturado no setor conhecido como "La Jungla" (A Selva), inexpugnável sob seu domínio há vários anos, e transferido imediatamente ao presídio militar Viñascué, nos arredores da capital.