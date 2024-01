Um policial e 11 detentos morrem em intervenção em prisão no Paraguai

Um policial e 11 detentos morreram durante uma intervenção militar e policial na penitenciária de Tacambú, em Assunção, informaram autoridades paraguaias nesta segunda-feira (18). "Contabilizamos 11 reclusos mortos, a maioria por ferimentos de projéteis", disse aos jornalistas o médico legista Pablo Lemir. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Na operação, que tinha como objetivo transferir um traficante de drogas que chefiava o presídio, também ficaram feridos a tiros 36 agentes e 24 presos, informou o chefe da Polícia Nacional, delegado Carlos Benítez.

O chefe médico David Torales, do Hospital de Polícia, admitiu que um dos feridos apresenta impacto de bala no olho direito, com um prognóstico reservado. "A penitenciária está 100% sob nosso controle", afirmou Benítez em coletiva de imprensa. O ministro do Interior, Enrique Riera, garantiu que muitos dos detentos mortos foram assassinados por outros presos de grupos criminosos rivais. "Com firmeza e determinação, realizamos uma operação histórica e sem precedentes com a finalidade de construir um país mais seguro para nossas famílias", declarou o presidente Santiago Peña a respeito da "Operação Veratio", uma ação surpresa que terminou com a captura e a transferência a outra prisão do narcotraficante paraguaio Javier Rotela. Rotela é considerado o "rei do microtráfico" nos centros urbanos do Paraguai. O único policial falecido morreu por ferimentos na cabeça. Outro agente foi internado em uma Unidade de Terapia Intensiva, após ser atingido na têmpora por um disparo, detalhou o chefe da operação, delegado Nimio Cardozo.

Play

"Hoje, o Governo do Paraguai disse basta a um modelo prisional que transformava as prisões em verdadeiras escolas do delito e do crime", destacou o presidente Peña em sua mensagem.

Rotela foi capturado no setor conhecido como "La Jungla" (A Selva), inexpugnável sob seu domínio há vários anos, e transferido imediatamente ao presídio militar Viñascué, nos arredores da capital. Outros 700 detentos, todos sem camisa e algemados com as mãos para trás, foram colocados em ônibus do Exército e da Polícia para serem distribuídos provisoriamente em diferentes unidades militares, informou Cardozo. A intenção é descongestionar o presídio. Atuaram na operação 1.100 militares e 1.118 policiais. Foram apreendidas armas automáticas e inclusive três cães da raça Pitbull.