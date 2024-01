'Sabemos como é complicado ganhar o Mundial de Clubes', diz Guardiola

"Sabemos como é complicado ganhar este torneio", disse o técnico do Manchester City, Pep Guardiola, em entrevista coletiva nesta segunda-feira (18), na Arábia Saudita, onde sua equipe enfrentará o Urawa Red Diamonds do Japão por uma vaga no Mundial de Clubes da Fifa. "É difícil vencer e os jogadores sabem disso. Por isso queremos jogar bem amanhã [terça-feira]", acrescentou o técnico catalão. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Guardiola já conquistou o Mundial três vezes como treinador (duas pelo Barcelona e uma pelo Bayern de Munique).

"Temos que jogar para merecer estar na final. Sei disso perfeitamente, já estive aqui antes, chegar à final é sempre difícil", lembrou. Guardiola não hesitou em descrever como "um privilégio e uma honra" estar no Mundial de Clubes e, ironicamente, sobre a pressão de competir jogo após jogo com a obrigação de vencer. "Temos a responsabilidade de vencer com o Manchester City todos os jogos por 5 a 0 e vencer todas as competições, queremos vencer, mas queríamos vencer o Crystal Palace no Campeonato Inglês e no resto dos jogos", disse sobre o recente empate em 2 a 2 com o time londrino. "Estar aqui talvez seja uma vez na vida, talvez duas, acho que os jogadores sabem disso e queremos ter um bom desempenho amanhã". Após Guardiola encerrar sua entrevista, o meio-campista português Bernardo Silva tomou a palavra e mostrou sua admiração pelo futebol brasileiro, embora tenha confessado que não assistiu à final do Fluminense na Libertadores. "Não vi a final, mas o futebol brasileiro é algo que procuro sempre acompanhar, porque os brasileiros e os portugueses têm uma relação especial", destacou.

