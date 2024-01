Presidente do Egito vence eleição com 89,6% dos votos

O presidente do Egito, Abdel Fatah al Sisi, venceu a eleição presidencial do país com 89,6% dos votos, garantindo, sem surpresa, um novo mandato de seis anos, anunciou nesta segunda-feira (18) a Autoridade Eleitoral egípcia.

O presidente do organismo, Hazem Badawy, anunciou uma taxa de participação "sem precedentes" de 66,8%, entre 67 milhões de eleitores: mais de 39 milhões votaram em Sisi, que governa o Egito há uma década.

Sisi teve três rivais relativamente desconhecidos nas eleições: Hazem Omar, do Partido Republicano do Povo, que ficou em segundo com 4,5% dos votos; Farid Zahran, líder do Partido Social-Democrata Egípcio, uma legenda de esquerda; e Abdel Sanad Yamama, do partido centenário Wafd.