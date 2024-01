Pauta de infográficos

* Ucrânia-Rússia-conflito: mapa da Ucrânia mostrando as áreas controladas pelas forças ucranianas e russas, em 17 de dezembro às 17h (Bras.). (90x105 mm) - Atualização disponível Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine * Israel-Palestinos-conflito: representação por idade e gênero dos 250 reféns identificados pela AFP, indicando se permanecen em cativeiro, se foram libertados ou assassinados. (90x109 mm) - Atualização disponível

* Iêmen-conflito-comércio-transporte-mar: 1/ Mapa com a trajetória e última posição conhecida do navio "Swan Atlantic", que sofreu um ataque com míssil no Mar Vermelho em 18 de dezembro de 2023. (89x95 mm) - Disponível 2/ Mapa-múndi com a densidade (horas/km2) de tráfego marítimo durante o mês de novembro de 2023. (89x96 mm) - Disponível 3/ Mapa do estreito de Bab al Mandeb localizando os incidentes, ataques, ameaças e disparos reportados pelos navios que transitam na costa do Iêmen, entre 19 de novembro e 18 de dezembro. (90x109 mm) - Disponível

* Chile-Constituição-política: 1/ Resultado do plebiscito constitucional no Chile do dia 17 de dezembro, com 99,7% das urnas apuradas. (45x63 mm) - Disponível 2/ Resultados dos diferentes plebiscitos constitucionais que aconteceram no Chile desde 1988. (90x85 mm) - Disponível

* CNorte-Forças-Armadas-defesa-CSul: 1/ Número de testes de mísseis lançados pela Coreia do Norte desde 1984, segundo dados da organização Nuclear Threat Initiative. (134x52 mm) - Disponível