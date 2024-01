Oposição sérvia pede anulação de resultado de eleições legislativas

A oposição da Sérvia pediu, nesta segunda-feira (18), a anulação do resultado das eleições legislativas na capital, Belgrado, onde o partido presidencial reivindicou uma maioria, porque considera que foram cometidas irregularidades.

A nível nacional, o partido do presidente Aleksandar Vucic, o SNS (direita nacionalista), teria obtido 127 dos 250 assentos do Parlamento, segundo as primeiras pesquisas. O resultado oficial será conhecido apenas nesta segunda à noite.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O SNS também reivindicou a maioria na capital, Belgrado, com 38,5% dos votos, 23.000 a mais que a oposição.