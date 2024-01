Nos EUA, tempestade corta energia, suspende voos e inunda estradas no nordeste do país

Uma tempestade atingiu a costa leste dos Estados Unidos na segunda-feira, inundando estradas e derrubando árvores no nordeste da região, cortando a energia de mais de 600 mil pessoas e forçando o cancelamento de voos e o fechamento de escolas.

No total, foram mais de 13 centímetros de chuva em partes de Nova Jersey e no nordeste da Pensilvânia no meio da manhã, e partes de vários outros estados tiveram mais de 10 centímetros, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional.

Muitos voos foram cancelados ou atrasados em toda a região. O Aeroporto Internacional Logan de Boston suspendeu todos os voos na manhã de segunda-feira devido às más condições, levando a mais de 100 voos cancelados e cerca de 375 atrasos, de acordo com o serviço de rastreamento de voos FlightAware. Nos aeroportos da área de Nova York, quase 80 voos foram cancelados e mais de 90 atrasaram.