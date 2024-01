Líder norte-coreano supervisionou 'manobra de lançamento' de míssil Hwasong-18 (KCNA)

Kim disse que o lançamento envia um "sinal claro às forças hostis" e "coloca em marcha novas tarefas importantes para o desenvolvimento das forças nucleares estratégicas" da Coreia do Norte, segundo a agência de notícias.

"Uma manobra de lançamento do ICBM Hwasong-18 foi efetuada como uma ação militar importante para mostrar claramente aos inimigos a vontade de reação abrumadora e a força incomparável das forças estratégicas nucleares" norte-coreanas, segundo a agência KCNA.

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, supervisionou pessoalmente uma "manobra de lançamento" do míssil balístico intercontinental (ICBM, na sigla em inglês) mais poderoso do país, informou a imprensa estatal nesta terça-feira (19, noite de segunda em Brasília).

O Exército sul-coreano havia dito na segunda-feira que o Norte disparou um ICBM de combustível sólido, o que faz com que os mísseis sejam mais fáceis de transportar e mais rápidos de disparar que os de combustível líquido.

O lançamento de segunda foi a terceira vez que o Norte testou um ICBM de combustível sólido, após testes realizados em abril e julho, que segundo analistas indicam esforços consistentes para melhorar a tecnologia.

Ocorreu depois de uma reunião na sexta-feira em Washington, onde os Estados Unidos e a Coreia do Sul discutiram a dissuasão nuclear em caso de um conflito com o Norte.

Washington e Seul advertiram no sábado que um ataque nuclear de Pyongyang contra eles resultaria no fim do regime norte-coreano.