Leverkusen e Bayern disputam última rodada da Bundesliga antes da pausa de inverno

Separados na tabela por apenas quatro pontos, o líder da Bundesliga, o Bayern Leverkusen, e o segundo colocado, o Bayern de Munique, disputam na quarta-feira (20) a última rodada do campeonato alemão antes da pausa de inverno na Alemanha. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine As duas equipes jogarão ao mesmo tempo. O Leverkusen do técnico Xabi Alonso, invicto até o momento em todas as competições, e que soma 39 pontos em 45 possíveis, enfrenta em casa o Bochum, 13º com 16 pontos.

O Bayer está encantando nesta temporada com seu futebol e surpreendendo com seus resultados, pois além da invencibilidade no campeonato, soma seis vitórias em seis jogos na Liga Europa (já está classificado para a segunda fase) e superou duas fases na Copa da Alemanha. Já o Bayern de Munique viaja para enfrentar o Wolfsburg (9º, com 19 pontos), e embora esteja quatro pontos atrás, o clube bávaro tem um jogo a menos, que disputará no dia 24 de janeiro, contra o Union Berlin. O Bayern descobriu nesta segunda-feira quem enfrentará nas oitavas de final da Liga dos Campeões: a italiana Lazio, embora ainda faltem dois meses para esse duelo. O Leipzig, adversário do Real Madrid nas oitavas de final da Champions, terceiro colocado na tabela com 32 pontos, três atrás do Bayern, emendou três vitórias consecutivas na Bundesliga.

O time do leste da Alemanha visita o estádio do Werder Bremen (14º) nesta terça-feira às 14h30 (horário de Brasília) com a intenção de se aproximar do Bayern e fazer toda a pressão possível antes que os bávaros entrem em campo no dia seguinte.

O Borussia Dortmund está longe da zona que dá acesso à próxima Liga dos Campeões e não vence há três jogos, com dois empates e uma derrota. O time está em quinto com 26 pontos, cinco atrás do quarto colocado, o Stuttgart (31), o que torna esta rodada fundamental para suas aspirações antes do intervalo de dezembro. O Dortmund, adversário do PSV Eindhoven nas oitavas de final da Liga dos Campeões, enfrentará nesta terça-feira às 16h30 (horário de Brasília) em seu estádio, o Mainz, que ocupa o penúltimo lugar com apenas nove pontos.