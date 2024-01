Leipzig-Real Madrid, Inter-Atlético e Napoli-Barcelona nas oitavas da Champions

O Real Madrid enfrentará o RB Leipzig, o Atlético de Madrid a Inter de Milão e o Barcelona vai encarar o Napoli nas oitavas de final da Liga dos Campeões, que sorteou os confrontos da fase de mata-mata nesta segunda-feira (18), em Nyon (Suíça). Os demais confrontos das oitavas são PSG-Real Sociedad, Porto-Arsenal, PSV Eindhoven-Borussia Dortmund, Copenhagen-Manchester City e Lazio-Bayern de Munique. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine As partidas de ida serão disputadas nos dias 13, 14, 20 e 21 de fevereiro. Os jogos de volta acontecerão em 5, 6, 12 e 13 de março.

O Real Madrid voltará a jogar contra o Leipzig, que enfrentou no ano passado na fase de grupos, com vitória em casa por 2 a 0 e derrota por 3 a 2 na Alemanha. Emilio Butragueño, diretor de Relações Institucionais do clube merengue, lembrou depois do sorteio que sua equipe está em "um momento esplêndido", mas marcado por lesões, a última sofrida por David Alaba, uma ruptura do ligamento cruzado do joelho, na vitória por 4 a 1 sobre o Villarreal no último domingo. "É uma situação muito grave, agora também com Alaba, mas o time tem sido capaz de se recuperar de tudo", disse Butragueño. "O Leipzig é uma grande equipe, foram dois jogos duros no ano passado. Será um adversário muito perigoso", acrescentou.

Atuais campeões da Itália e da Espanha, Napoli e Barcelona tiveram um início de temporada irregular. O time napolitano demitiu no final de novembro o técnico Rudi Garcia, substituído por Walter Mazzarri.

O Barça, de volta às oitavas da Champions depois de dois anos caindo na fase de grupos, vive uma crise de rendimento e resultados nos últimos jogos. "Temos que ir dia após dia, um dia estamos bem e no outro estamos mal. Falta muito para este jogo e vamos pensar quando chegar a hora. Agora temos que pensar na quarta-feira [contra o Almería, pelo Campeonato Espanhol], parar no Natal e voltar no topo", disse o ex-jogador luso-brasileiro Deco, diretor esportivo do Barça, sobre a crise do time catalão.