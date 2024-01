Intercambista espanhol está desaparecido na França

A Universidade de Lille, no norte da França, reportou o desaparecimento de um estudante espanhol que faz intercâmbio no país. Seus amigos afirmam que não têm notícias dele desde sexta-feira.

Leul Alba, de 20 anos, está em Lille como parte do programa de intercâmbio Erasmus e não é visto desde sexta-feira, quando não compareceu a um jantar com seus amigos, informou no domingo a Universidade de Lille na rede social X, antigo Twitter.

A instituição indicou que a polícia foi avisada do desaparecimento no sábado e lançou um chamado em busca de pistas sobre o paradeiro do jovem.