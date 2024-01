Governo britânico divulga plano para taxar emissões de carbono de matérias-primas importadas

O Departamento do Tesouro do Reino Unido publicou um documento nesta segunda-feira, 18, com a regulamentação para criar um novo imposto, que entrará em vigor a partir de 2027, para taxar as emissões de carbono sobre matérias-primas importadas, como alumínio e minério de ferro.

O documento do Tesouro britânico afirma que o novo imposto proposto, chamado de Mecanismo de Ajuste de Carbono nas Fronteiras (CBAM, na sigla em inglês), irá nivelar as condições de concorrência com o mercado externo, ajudando os produtores nacionais mais ecológicos a competir contra rivais estrangeiros com maior teor de carbono, mas mais baratos.