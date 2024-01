Finlândia reforça laços militares com EUA após advertência de Putin

Segundo o ministro da Defesa finlandês, Antti Hakkanen, este acordo é um "forte sinal do compromisso dos Estados Unidos com a defesa da Finlândia e de todo o norte da Europa".

A Finlândia assinou, nesta segunda-feira (18), um acordo para reforçar a cooperação militar com os Estados Unidos, um dia após uma advertência do presidente russo, Vladimir Putin, em resposta à entrada do país escandinavo na Otan este ano.

O país escandinavo adiou a adesão formal à Organização do Tratado do Atlântico Norte durante décadas por medo de criar tensões com seu vizinho, mas mudou de ideia após a ofensiva russa na Ucrânia.

Em uma entrevista à televisão estatal divulgada no domingo (17), Putin acusou o Ocidente de ter "arrastado" a Finlândia à Otan e afirmou que a Rússia já resolveu há muito tempo as disputas do século XX com Helsinque, mas a adesão criará "problemas" onde "não havia".

Putin anunciou a criação de um novo distrito militar russo perto do país europeu, com o qual a Rússia compartilha uma fronteira de 1.340 km.

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, declarou que a Finlândia "sabe quase melhor do que ninguém o que está em jogo para a Ucrânia".

Em 1939, os finlandeses também enfrentaram uma invasão russa", disse Blinken. "A sua história é também um lembrete da razão pela qual é tão importante que todos continuemos a apoiar a Ucrânia", disse ele.

O secretário americano e a sua homóloga finlandesa, Elina Valtonen, apoiaram mais uma vez a entrada da Suécia na Otan, que apresentou a sua candidatura juntamente com a Finlândia, mas enfrenta oposição da Turquia.