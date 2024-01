Ex-vice-presidente equatoriano se refugia na embaixada do México em Quito

O ex-vice-presidente do Equador Jorge Glas, condenado por corrupção, se refugiou no domingo na embaixada do México em Quito após ser procurado pelo Ministério Público, informaram os governos dos dois países.

O político solicitou "sua entrada e salvaguarda" na sede diplomática, "expressando temor por sua segurança e liberdade pessoal", afirma um comunicado divulgado pelo governo mexicano, que explica que Glas é um "convidado" e que não apresentou uma solicitação formal de asilo.

"O Equador pede às autoridades mexicanas que convidem o senhor Glas a cooperar com as autoridades policiais", afirmou o Ministério das Relações Exteriores.