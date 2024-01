EUA está preocupado com agressão de policiais israelenses a jornalista palestino

A polícia israelense declarou que suspendeu imediatamente os agentes envolvidos.

Perguntado sobre o ocorrido, o porta-voz do Departamento de Estado americano, Matthew Miller, declarou: "Estamos profundamente preocupados com as imagens perturbadoras do uso da força contra um jornalista que são vistas nesses vídeos".

Segundo ele, é importante "que se investigue o vídeo e, se os fatos o corroborarem, que as pessoas envolvidas prestem contas".

O Comitê para a Proteção dos Jornalistas (CPJ), com sede em Nova York, qualificou o incidente de parte de um "padrão" de ataques de militares e de colonos israelenses.

Miller pôs tal afirmação em dúvida: "Não vimos nenhuma prova de que Israel esteja atacando jornalistas", disse ele à imprensa.

Mais de 60 jornalistas e trabalhadores de mídia morreram desde o início da guerra entre Israel e Hamas, desencadeada pelo ataque mortal do grupo palestino em território israelense em 7 de outubro, segundo o CPJ.