Escolas internacionais recebem ameaças de bomba na Espanha

Várias escolas internacionais na Espanha, francesas e britânicas, receberam e-mails com ameaças de bomba, o que provocou a suspensão de algumas aulas nesta segunda-feira, informaram à AFP.

"Recebemos um e-mail com uma ameaça de bomba ontem à tarde (domingo) às 23h. Avisamos a polícia e a embaixada da França na Espanha. Até que as autoridades ajam, a escola não abrirá", explicou Noël Jegou, diretor do instituto francês Molière em Saragoça (nordeste).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na segunda-feira, o liceu, com 1.000 estudantes, não abriu suas portas no horário habitual enquanto unidades especializadas em bombas estavam "a caminho" do local, afirmou Jegou.