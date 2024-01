Comunicado do Business Wire :Dentalis Animal Health

A Dentalis Animal Health, dedicada a desenvolver produtos de saúde bucal de qualidade superior para animais de estimação, anuncia com orgulho sua primeira aprovação do Conselho Veterinário de Saúde Bucal (VOHC). Os Canine Dental Sticks da Dentalis ganharam o selo VOHC pela redução do tártaro. O Dentalis Canine Dental Stick foi concebido com a máxima consideração pela saúde bucal e satisfação dos cães. Com excelentes dados na redução do tártaro, o produto está agora comprovado como eficaz em diversos estudos clínicos, sendo considerado extremamente palatável. O Canine Dental Stick tem potencial de ser o melhor da categoria. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Estamos animados em trazer o Canine Dental Stick aos donos de animais de estimação que buscam o melhor para seus companheiros peludos. Nosso compromisso com a inovação e o bem-estar dos cães se reflete em todos os aspectos deste produto", disse o Presidente Kevin McDonnell.

A DENTALIS informa ter mais três produtos de saúde bucal em sua linha de produtos, incluindo um produto felino altamente palatável. McDonnell previu um rápido crescimento para a DENTALIS. Sobre a DENTALIS Nós nos empenhamos por descobrir novas formas de melhorar e prolongar a vida de nossos animais de estimação através de inovações em saúde bucal com base na ciência. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

