Comunicado do Business Wire :BELFOR

A BELFOR Tailândia, braço local do líder mundial em serviços de reparação de danos, diversificará suas operações adquirindo uma participação principal nas atividades da TBCC, uma empresa tailandesa especializada em hotéis de luxo, residências e serviços de limpeza, que se distingue em áreas de especialização de nicho, como cuidados com pedras, portaria residencial e soluções de projetos pós-construção. A colaboração terá início em 2 de janeiro de 2024. Fundada em 2011, a TBCC emprega 164 profissionais, conhecidos por priorizar a qualidade e oferecer serviços personalizados e adequados às necessidades dos clientes. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Essa medida é um passo para aumentar o crescimento da BELFOR no mercado tailandês, indo além dos seus serviços estabelecidos de descontaminação elétrica/mecânica. Neville Miles, CEO da BELFOR Ásia, destacou a adequação estratégica: "A BELFOR sempre esteve na vanguarda dos serviços de descontaminação elétrica/mecânica na Tailândia. A parceria com a TBCC nos permitirá expandir nossas ofertas para incluir a restauração de edifícios e fornecer soluções abrangentes e prontas para o uso".

Melissa Marfell, CEO e fundadora da TBCC, comentou a transação: "A parceria com a BELFOR é um marco significativo para a TBCC, uma vez que nos fornece capacidades expandidas e acesso a um mercado mais amplo, alavancando a experiência técnica da BELFOR". A parceria pretende capitalizar inúmeras oportunidades, como a extensão da oferta de serviços e a expansão para o mercado de residências e hotéis de luxo. Elvir Kolak, CEO da BELFOR Europa/Ásia, deu as boas-vindas à TBCC na família: "O compromisso da TBCC com a excelência e atendimento ao cliente complementa perfeitamente nossos valores. Sua integração na nossa rede é um grande passo em direção à nossa visão compartilhada que temos de crescimento e excelência". SOBRE A BELFOR A BELFOR, a proeminente empresa mundial de recuperação de desastres e restauração de propriedades, possui mais de 40 anos de experiência em todo o espectro de serviços de recuperação e renovação, o que a torna a parceira ideal tanto para a indústria de seguros quanto para empresas e clientes privados. Com a inclusão da TBCC, a empresa contará com mais de 14 mil funcionários em mais de 550 locais em 29 países, solidificando sua posição como um recurso ágil e confiável para todas as escalas de trabalhos de recuperação. Para mais informações, acesse www.belfor.com.

Contato Em caso de dúvidas entre em contato com: neville.miles@sg.belfor.com