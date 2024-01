China promete retaliação a empresas que venderem armas a Taiwan após acordo com EUA

A China ameaçou, nesta segunda-feira (18), com políticas de retaliação as empresas que venderem armas a Taiwan, após um acordo de US$ 300 milhões (R$ 1,4 bilhões na cotação atual) firmado com os Estados Unidos para reforçar a defesa da ilha reivindicada por Pequim.

Washington anunciou na sexta-feira (18) que passava a autorizar a venda de equipamentos militares de defesa a Taiwan, que vive sob ameaça de uma invasão da China.

A decisão foi anunciada a um mês das eleições presidenciais em Taiwan, que é considerada uma província por Pequim.