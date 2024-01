Chileno julgado por morte da ex-namorada na França denuncia 'acusação terrível'

O chileno Nicolás Zepeda, julgado na França pelo assassinato de sua ex-namorada japonesa Narumi Kurosaki em 2016, denunciou nesta segunda-feira (18) uma "acusação terrível", no início de seu interrogatório após duas semanas de processo.

"Esperei muito por este momento, apesar da pressão, do estresse. É uma acusação terrível por algo que não fiz", disse Zepeda, de pé no banco dos réus do tribunal de Vesoul (leste).

"O momento chegou. Estou pronto para responder a perguntas. Não tenho medo de respondê-las", acrescentou ele, que nega ter matado Kurosaki na madrugada de 5 de dezembro. O corpo da vítima nunca foi encontrado.