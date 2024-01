América Latina pode impulsionar crescimento em até 0,5% do PIB ao ano reduzindo crime, diz FMI

Estudo recente do Fundo Monetário Internacional (FMI) mostra que o aumento das taxas de homicídio na América Latina reduz significativamente o crescimento econômico, e na região, estima-se que um aumento de 30% nas taxas de homicídio reduza o crescimento em 0,14 ponto porcentual. De acordo com a publicação no blog do FMI, as estimativas mostram que o crime dificulta a acumulação de capital, possivelmente dissuadindo os investidores que temem o roubo e a violência, e diminui a produtividade, uma vez que provavelmente desvia recursos para investimentos menos produtivos, como a segurança doméstica.

"Os benefícios da redução da violência podem ser substanciais. De acordo com o estudo, reduzir o nível de criminalidade na América Latina para a média mundial aumentaria o crescimento econômico anual da região em 0,5 ponto porcentual, cerca de um terço do crescimento da América Latina entre 2017-19", afirma o FMI.

Além disso, confrontar a insegurança onde ela é mais prevalente parece ter as maiores recompensas.