Xeque Nawaf, emir do Kuwait, é enterrado em cerimônia privada

A presença foi limitada aos membros da família e a algumas pessoas mais próximas, que se despediram do soberano que reinou durante três anos no rico Estado petroleiro.

Coberto com a bandeira do país, o caixão do emir foi transportado para a mesquita do Kuwait, onde fizeram-se orações e, em seguida, ocorreu o enterro, transmitido pela televisão estatal.

O falecido emir do Kuwait, xeque Nawaf al Ahmad al Sabah, foi sepultado neste domingo (17), após uma cerimônia privada na presença de familiares e de um pequeno grupo de convidados, um dia após sua morte.

O novo emir, xeque Mishal al Ahmad al Jaber al Sabah, meio-irmão do falecido, também esteve presente. Ele deve prestar juramento perante o Parlamento na quarta-feira (20).

Durante a cerimônia, alguns parentes se ajoelharam diante do túmulo e recitaram versos do Alcorão.

Na Cidade do Kuwait, grandes painéis digitais exibiam imagens do xeque, falecido aos 86 anos. Após sua morte, as bandeiras foram hasteadas a meio mastro e se declarou 40 dias de luto.

O falecimento do xeque Nawaf e a idade avançada de seu sucessor aumentam as incertezas em um país abalado por divisões, incluindo dentro da família Al Sabah, com troca de acusações de corrupção e conspiração entre alguns de seus membros.

País de 4,5 milhões de habitantes, dos quais 1,3 milhão são kuwaitianos, o Kuwait está mergulhado há vários anos em uma crise profunda entre os poderes Executivo e Legislativo, que bloqueia qualquer tentativa de reforma.