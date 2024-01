Sérvia vota em eleições legislativas em contexto de inflação recorde

Os sérvios comparecem às urnas neste domingo (17) em eleições legislativas antecipadas que provavelmente verão o partido no poder, do presidente populista Aleksandar Vucic, estender seu governo, em um cenário de inflação recorde.

As seções eleitorais abriram às 7h (3h no horário de Brasília) e fecham às 20h (16h em Brasília). Os primeiros resultados são esperados à noite.

De acordo com as últimas pesquisas, o Partido Progressista Sérvio (SNS), do presidente populista Aleksandar Vucic, mantém uma vantagem de dois dígitos sobre a principal coalizão da oposição.