Real Madrid goleia Villarreal e assume liderança provisória; Alaba sofre lesão grave

O Real Madrid assumiu a liderança provisória de LaLiga com a vitória em casa sobre o Villarreal, por 4 a 1, neste domingo (17), pela 17ª rodada, embora tenha recebido uma má notícia: a lesão do austríaco David Alaba, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

A gravidade da contusão, confirmada num relatório médico logo após a partida, deixará o jogador afastado durante vários meses, segundo a imprensa espanhola, embora o clube não fale em seu comunicado sobre um tempo estimado de ausência. Alaba "será submetido a uma cirurgia nos próximos dias", informou o Real Madrid em seu site.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Esta lesão se junta a outras de longa duração do Real Madrid, como as do goleiro Thibaut Courtois, do zagueiro Eder Militão e do meia Eduardo Camavinga.