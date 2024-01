Pyongyang disparou míssil balístico para mar do Japão, diz Coreia do Sul

O Exército da Coreia do Sul afirmou que a Coreia do Norte disparou, neste domingo (17), pelo menos um míssil balístico na direção do Mar do Leste, também conhecido como Mar do Japão.

"O Norte disparou um ou vários mísseis balísticos não identificados no Mar do Leste", declarou o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul em um comunicado, sem dar mais detalhes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Esse incidente acontece um dia depois de Coreia do Sul e Estados Unidos advertirem Pyongyang de que qualquer ataque nuclear contra eles significará "o fim do regime norte-coreano".