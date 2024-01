PSG cede empate nos acréscimos contra Lille (1-1) mas aumenta vantagem na liderança

Nice (2º) e Monaco (3º) haviam perdido nos dias anteriores para Le Havre e Lyon. O ponto somado no estádio Pierre Mauroy permite ao PSG ampliar a margem sobre eles para 5 e 7 pontos, respectivamente.

O Paris Saint-Germain viu sua vitória fora de casa sobre o Lille desaparecer nos acréscimos, quando os locais marcaram e empataram em 1 a 1, neste domingo (17), no encerramento da 16ª rodada da Ligue 1, onde o time da capital ainda assim ampliou sua vantagem.

Kylian Mbappé abriu o placar aos 66 minutos, convertendo um pênalti, mas o Lille evitou a derrota graças a um gol do canadense Jonathan David, que entrou na reta final da partida e marcou nos descontos (90'+4).

"Fizemos um jogo muito completo durante 80 minutos e nos últimos 10 minutos perdemos um pouco o controle", admitiu o técnico do PSG, Luis Enrique.

O Paris Saint-Germain vinha de uma sequência de oito vitórias consecutivas no campeonato, que agora é interrompida antes de receber o Metz no Parque dos Príncipes, na quarta-feira, em seu último jogo de 2023.

Esta empate da equipe de Luis Enrique ocorre quatro dias depois de outro 1 a 1, em Dortmund no encerramento da fase de grupos da Liga dos Campeões, onde o PSG se classificou para as oitavas de final com muito sofrimento e evitando por pouco uma dolorosa eliminação.