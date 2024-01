Premiê irlandês condena incêndio supostamente criminoso de hotel para solicitantes de asilo

Por volta das 23h35 de sábado, foi declarado um incêndio no hotel Ross Lake House, de Rosscahill, condado de Galway (oeste). A polícia irlandesa, que abriu uma investigação, mencionou um "incidente criminal".

Manifestantes contrários à sua abertura já haviam bloqueado a entrada do hotel no sábado em protesto.

"Estou profundamente preocupado (...) com os supostos danos criminais causados a uma série de propriedades em todo o país, incluindo as do condado de Galway, na noite passada, destinadas a alojar pessoas que buscam proteção internacional", disse Leo Varadkar em um comunicado.

"Nada justifica a violência, um incêndio criminoso, ou o vandalismo na nossa República. Nunca", assegurou.

O diretor-executivo da ONG Irish Refugee Council, Nick Henderson, pediu uma "investigação exaustiva" e manifestou sua preocupação com um "padrão recorrente de incêndios criminosos" contra lugares de acolhida para refugiados e solicitantes de asilo.

Nos últimos meses, a falta de moradia acessível e a crise do custo de vida alimentaram o ressentimento contra os recém-chegados.

No final de novembro, a cidade de Dublin foi palco de tumultos. As autoridades culparam grupos de extrema direita pelos atos de violência, após um ataque com faca que deixou quatro feridos, incluindo três crianças.