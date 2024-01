Milan digere eliminação na Champions com vitória sobre o Monza (3-0)

Depois de substituir Tommasso Pobega, Jan-Carlo Simic viveu uma estreia memorável na Serie A. O zagueiro sérvio de apenas 18 anos marcou antes do intervalo (42') finalizando um cruzamento de Rafael Leão.

Os 70.500 espectadores que compareceram ao estádio San Siro tiveram apenas que esperar três minutos para ver o Milan abrir o placar com uma bela jogada individual do holandês Tikkani Reijnders.

O Milan digeriu bem a eliminação da Liga dos Campeões, com uma vitória por 3 a 0 sobre o Monza, neste domingo (17), pela 16ª rodada da Serie A.

Depois de vencer o Newcastle fora de casa (2-1) na quarta-feira, mas 'rebaixado' para a Liga Europa, o clube lombardo quase sofreu um gol após o intervalo. Mas seu goleiro Mike Maignan venceu o duelo no mano a mano contra Andrea Colpani (61').

Os jogadores comandados por Stefano Pioli marcaram o terceiro gol aos 76 minutos, numa triangulação entre Christian Pulisic e Olivier Giroud com finalização de Noah Okafor.

O Milan, que vinha de uma derrota de 3 a 2 para a Atalanta na Serie A, consolida assim sua terceira posição, cinco pontos atrás da Juventus (37), que empatou em 1 a 1 com o Genoa na sexta-feira.

A Inter de Milão é o líder do campeonato com 38 pontos e joga neste domingo contra a Lazio, no Estádio Olímpico de Roma.

Também neste domingo Udinese e Sassuolo empataram em 2 a 2 e a Fiorentina venceu o Hellas Verona em casa por 1 a 0.