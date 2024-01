Inter vence Lazio (2-0) e aumenta vantagem na liderança da Serie A

O francês Marcus Thuram marcou o segundo gol, aos 66 minutos, concluindo um contra-ataque de Nicolo Barella. Desde que chegou à Serie A no ano passado vindo do Borussia Mönchengladbach, o francês marcou sete gols.

A equipe 'nerazzurra' abriu o placar com o décimo quinto gol de Lautaro Martínez nesta temporada no campeonato: o campeão mundial argentino aproveitou uma bola mal afastada pela defesa local para driblar Ivan Provedel e marcar pouco antes do intervalo (40').

Com a vitória no Estádio Olímpico, a equipe de Simone Inzaghi também alcançou o 13º triunfo consecutivo e venceu 13 dos 16 jogos nesta Serie A, onze deles sem sofrer gols.

Na artilharia da Serie A, Lautaro lidera com 15 gols, seis à frente do segundo, Domenico Berardi (Sassuolo). A Inter tem agora 41 pontos, quatro a mais que a Juventus (2ª, 37), que na sexta-feira ficou no empate em sua visita ao Genoa.

Os 70.500 espectadores que compareceram ao estádio San Siro tiveram apenas que esperar três minutos para ver o Milan abrir o placar com uma bela jogada individual do holandês Tikkani Reijnders.

Após vencer o Newcastle fora de casa (2-1) na quarta-feira, mas 'rebaixado' para a Liga Europa, o clube lombardo quase sofreu um gol depois do intervalo. Mas seu goleiro Mike Maignan venceu o duelo no mano a mano contra Andrea Colpani (61').

O Milan, que vinha de uma derrota de 3 a 2 para a Atalanta na Serie A, consolida assim sua terceira posição, cinco pontos atrás da Juventus (37), que empatou em 1 a 1 com o Genoa na sexta-feira.

O Bologna continua surpreendendo: a equipe comandada por Thiago Motta ocupa agora o quarto lugar da Serie A, depois da vitória sobre a Roma (2-0).

O domínio do Bologna foi total, do início ao fim. Seu primeiro gol saiu aos 37 minutos, por intermédio de Nikola Moro. No início do segundo tempo (49') veio o segundo quando Rasmus Kristensen, diante da ameaça de Joshua Zirkzee, mandou para a própria meta após um cruzamento de Lewis Ferguson.

A Roma, sem poder contar com Romelu Lukaku (suspenso) e Paulo Dybala (lesionado), não mostrou um bom futebol, sem conseguir gerar perigo real para o goleiro do time adversário, Federico Ravaglia.

Um episódio que sintetizou bem o fraco jogo dos romanos foi a inusitada substituição do português Renato Sanches, que entrou em campo após o intervalo e foi retirado aos 63. Ele recebeu a notícia de sua saída com grande surpresa mas sem explicações do seu treinador, o seu compatriota José Mourinho.

Graças a esta quarta vitória em seis jogos, o Bologna soma agora 28 pontos, enquanto a Roma cai para o sétimo lugar (25 pontos) depois de ter começado esta rodada como quarto.

Também neste domingo Udinese e Sassuolo empataram em 2 a 2 e a Fiorentina venceu o Hellas Verona em casa por 1 a 0.

--- Jogos da 16ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

- Sexta-feira:

Genoa - Juventus 1 - 1

- Sábado:

Lecce - Frosinone 2 - 1

Napoli - Cagliari 2 - 1

Torino - Empoli 1 - 0

- Domingo:

Milan - Monza 3 - 0

Udinese - Sassuolo 2 - 2

Fiorentina - Hellas Verona 1 - 0

Bologna - Roma 2 - 0

Lazio - Inter 0 - 2

- Segunda-feira:

(16h45) Atalanta - Salernitana

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 41 16 13 2 1 39 7 32

2. Juventus 37 16 11 4 1 24 10 14

3. Milan 32 16 10 2 4 29 18 11

4. Bologna 28 16 7 7 2 20 12 8

5. Napoli 27 16 8 3 5 28 19 9

6. Fiorentina 27 16 8 3 5 25 18 7

7. Roma 25 16 7 4 5 28 19 9

8. Atalanta 23 15 7 2 6 24 18 6

9. Torino 23 16 6 5 5 14 16 -2

10. Monza 21 16 5 6 5 16 17 -1

11. Lazio 21 16 6 3 7 16 18 -2

12. Lecce 20 16 4 8 4 19 21 -2

13. Frosinone 19 16 5 4 7 21 26 -5

14. Genoa 16 16 4 4 8 16 21 -5

15. Sassuolo 16 16 4 4 8 24 30 -6

16. Cagliari 13 16 3 4 9 16 29 -13

17. Udinese 13 16 1 10 5 14 27 -13

18. Empoli 12 16 3 3 10 10 28 -18

19. Hellas Verona 11 16 2 5 9 13 23 -10

20. Salernitana 8 15 1 5 9 11 30 -19

